Умеров и Ермак поедут в США за гарантиями безопасности

Politico: Умеров и Ермак обсудят в США гарантии безопасности Украины

Фото: РИА «Новости»

Министр обороны Украины Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр энергетики Герман Галущенко во вторник, 2 июля, поедут в Вашингтон. Об этом сообщило издание Politico.

«Основная их задача — выяснить, какие гарантии безопасности США и альянса готовы предложить Киеву на саммите (НАТО) на следующей неделе», — написал корреспондент Politico Пол Маклири в социальной сети Х.

На саммит приедет президент Украины Владимир Зеленский.

Очередной саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля 2024. В конце июня в Белом доме сообщили, что на предстоящем мероприятии Украину не позовут в Североатлантический альянс. По словам директора по европейским делам совета национальной безопасности США Майкла Карпентера, на саммите лишь будет обсуждаться «институциональный мост» для Украины к членству в НАТО.

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