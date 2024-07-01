Умеров и Ермак поедут в США за гарантиями безопасности
Politico: Умеров и Ермак обсудят в США гарантии безопасности Украины
Министр обороны Украины Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр энергетики Герман Галущенко во вторник, 2 июля, поедут в Вашингтон. Об этом сообщило издание Politico.
«Основная их задача — выяснить, какие гарантии безопасности США и альянса готовы предложить Киеву на саммите (НАТО) на следующей неделе», — написал корреспондент Politico Пол Маклири в социальной сети Х.
На саммит приедет президент Украины Владимир Зеленский.
Очередной саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля 2024. В конце июня в Белом доме сообщили, что на предстоящем мероприятии Украину не позовут в Североатлантический альянс. По словам директора по европейским делам совета национальной безопасности США Майкла Карпентера, на саммите лишь будет обсуждаться «институциональный мост» для Украины к членству в НАТО.