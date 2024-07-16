Дональд Трамп оказался в компании Такера Карлсона на съезде республиканцев

РИА «Новости»: Трамп на съезде республиканцев сидит в компании Вэнса и Карлсона

Экс-президент Соединенных Штатов и бизнесмен Дональд Трамп расположился в компании сенатора Джея Ди Вэнса и журналиста Такера Карлсона на съезде республиканцев в Милуоки. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Трамп разместился в первом ряду ложи для почетных гостей. Рядом с ним сели Вэнс, спикер палаты представителей Майк Джонсон и Карлсон.

Это появление Трампа на публике стало первым после покушения, которое произошло в минувшие выходные в Пенсильвании. Молодой человек открыл стрельбу, пуля задела ухо кандидата в президенты США. Пострадали несколько человек, один из зрителей скончался. Специалисты секретной службы ликвидировали стрелка во время ответного огня.

Как сообщила пенсильванская телестанция WPXI, полиции удалось засечь стрелка за полчаса до покушения. Он находился на крыше здания неподалеку от места проведения митинга.