Полиция засекла стрелявшего в Трампа мужчину за 30 минут до покушения

Американские правоохранители заметили мужчину, стрелявшего в кандидата в президенты США Дональда Трампа, за полчаса до покушения. Об этом сообщила пенсильванская телестанция WPXI .

«Томас Крукс был замечен правоохранителями на крыше примерно за 30 минут перед тем, как прозвучали выстрелы, ранившие Трампа, еще двух человек в толпе и убившие бывшего шефа пожарной охраны», — говорится в сообщении.

Телестанция отметила, что стрелка обнаружил и сфотографировал один из восьми местных полицейских, направленных на усиление охраны мероприятия. Злоумышленник находился на крыше здания рядом с местом проведения митинга.

По информации других СМИ, очевидцы пытались обратить внимание правоохранителей и агентов Секретной службы на неизвестного мужчину на крыше. После того, как последний несколько раз выстрелил в направлении сцены, где выступал Трамп, стрелка ликвидировали ответным огнем.

Ранее стало известно, что по Трампу стреляли из трех видов оружия, но в ФБР утверждают, что стрелок действовал в одиночку, используя для покушения полуавтоматическую винтовку.