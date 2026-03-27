«Домохозяйки на кухнях». В Германии высмеяли производителей БПЛА на Украине

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер пренебрежительно высказался о продукции украинских компаний-производителей БПЛА Fire Point и Skyfall. В интервью журналу The Atlantic он назвал их домохозяйками на кухне.

«Это украинские домохозяйки. У них на кухнях 3D-принтеры, они печатают детали для дронов. Это не инновации», — сказал он.

Паппергер отметил, что украинские компании, выпускающие БПЛА, не совершили никакого технологического прорыва. Это не технологии уровня оборонного концерна Rheinmetall, военно-промышленной корпорации Lockheed Martin или производителя военной и аэрокосмической техники General Dynamics.

Он также усомнился, что беспилотники смогут кардинально изменить рынок вооружений и поставить крест на тяжелой бронетехнике в вооруженных конфликтах в ближайшем будущем. При этом отметил, что Rheinmetall не планирует перенимать опыт использования БПЛА как главного оружия на поле боя и методы защиты от них.

Прошлой осенью президент Украины Владимир Зеленский выделил концерну Rheinmetall земельный участок для строительства нового завода по изготовлению снарядов.