На Мюнхенской конференции по безопасности лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призвала к изгнанию России из республики. Об этом сообщило издание Clash Report в соцсети X.

«Мы должны ликвидировать присутствие Кубы, России и Ирана в наших институтах. Китай предоставил режиму [Николаса Мадуро] более 60 миллиардов долларов», — сказала она.

Мачадо также призвала к смене власти на Кубе и в Никарагуа. Только в этом случае Южная Америка впервые в истории якобы освободится от диктатуры и коммунизма.

В начале года Мачадо вручила президенту США Дональду Трампу свою Нобелевскую премию мира.

Ранее посольство России в Гаване сообщило о планах в ближайшее время направить на Кубу нефть и нефтепродукты в качестве гуманитарной помощи. Венесуэла под давлением США прекратила поставлять им топливо.