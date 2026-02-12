Россия начнет экстренные поставки нефти на Кубу в ближайшее время

Россия планирует в кратчайшие сроки направить на Кубу гуманитарную помощь в виде нефти и нефтепродуктов. Об этом «Известиям» сообщили в посольстве РФ в Гаване.

Островное государство переживает острый нефтяной кризис. Под давлением Вашингтона поставки сырья на Кубу прекратили Венесуэла, главный поставщик топлива, а затем и Мексика. Президент США Дональд Трамп 29 января ввел дополнительные пошлины для стран, поставляющих нефть на остров.

Предыдущая масштабная поставка из России состоялась в феврале 2025 года — тогда в страну отправили 100 тысяч тонн нефти. По расчетам эксперта инвестиционной компании «Финам» Николая Дудченко, сейчас такого объема хватит республике всего на 19–20 дней при среднем потреблении 37 тысяч баррелей в сутки.

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предупредил, что любая поддержка Кубы вызывает противодействие США, а Москву могут ожидать экономические и политические последствия. При этом он отметил, что в условиях дефицита бюджета российские власти вряд ли будут «просто отдавать Гаване топливо».

Ранее авиакомпания «Россия» назначила рейсы для вывоза россиян с Кубы.