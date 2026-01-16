Венесуэльская оппозиционерка Мачадо вручила Трампу свою Нобелевскую премию

Лидер венесуэльской оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо заявила, что передала свою медаль президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщил телеканал CGTN America .

По словам Мачадо, этот жест стал символическим знаком признания роли Трампа.

«Я вручила президенту Соединенных Штатов медаль, Нобелевскую премию мира», — сказала она, продолжив речь исторической аналогией.

Она напомнила, что 200 лет назад генерал маркиз де Лафайет подарил Симону Боливару медаль с изображением Джорджа Вашингтона, и тот хранил ее до конца жизни.

«Народ Боливара вручает наследнику Вашингтона медаль, в данном случае — медаль Нобелевской премии мира, в знак признания его уникальной преданности нашей свободе», — рассказала Мачадо.

При этом она не уточнила, принял ли Трамп награду, и ушла от прямого ответа на вопросы журналистов. Комментариев от американского лидера пока не последовало.

Получая Нобелевскую премию мира в 2025 году, Мачадо посвятила ее Трампу, который давно публично выражал желание стать ее лауреатом. Однако Нобелевский комитет напомнил, что премия не подлежит передаче. Организация заявила, что после объявления о присуждении Нобелевской премии мира она не может быть отозвана, разделена или передана другим лицам.