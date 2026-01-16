Венесуэльская оппозиционерка Мачадо вручила Трампу свою Нобелевскую премию
Лидер венесуэльской оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо заявила, что передала свою медаль президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщил телеканал CGTN America.
По словам Мачадо, этот жест стал символическим знаком признания роли Трампа.
«Я вручила президенту Соединенных Штатов медаль, Нобелевскую премию мира», — сказала она, продолжив речь исторической аналогией.
Она напомнила, что 200 лет назад генерал маркиз де Лафайет подарил Симону Боливару медаль с изображением Джорджа Вашингтона, и тот хранил ее до конца жизни.
«Народ Боливара вручает наследнику Вашингтона медаль, в данном случае — медаль Нобелевской премии мира, в знак признания его уникальной преданности нашей свободе», — рассказала Мачадо.
При этом она не уточнила, принял ли Трамп награду, и ушла от прямого ответа на вопросы журналистов. Комментариев от американского лидера пока не последовало.
Получая Нобелевскую премию мира в 2025 году, Мачадо посвятила ее Трампу, который давно публично выражал желание стать ее лауреатом. Однако Нобелевский комитет напомнил, что премия не подлежит передаче. Организация заявила, что после объявления о присуждении Нобелевской премии мира она не может быть отозвана, разделена или передана другим лицам.