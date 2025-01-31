Украинский долг перед Всемирным банком за прошлый год вырос на 65% и составил 22 миллиарда долларов. Об этом сообщило украинское отделение Forbes.

Журналисты сослались на информацию из Минфина.

Всемирный банк занял второе место по объемам среди иностранных кредиторов страны. На первом — Евросоюз, долг перед ним за 2024 год достиг 44 миллиарда долларов, увеличившись на 34%.

До этого на Украине сообщили, что государственный долг по итогам прошлого года достиг семь триллионов гривен (около 165,1 миллиарда долларов).

Ранее глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что Украина столкнется с серьезными последствиями из-за западной помощи.

По его словам, Запад никогда не помогает просто так, поэтому не простит украинскому правительству многочисленные долги. Вероятно, ЕС и США захотят получить «долю от того, что осталось от Украины».