Украину ждут серьезные последствия из-за оказываемой западными государствами военной и экономической помощи. Об этом РИА «Новости» заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

«Ничего не проходит бесследно. Киеву придется заплатить за авантюру», — отметил он.

Смирнов подчеркнул, что Запад никогда не помогает просто так, и не простит украинскому руководству долги. Он предположил, что Европа и США захотят «заполучить свою долю от того, что осталось от Украины». По его словам, западная поддержка в итоге «больно аукнется» украинцам.

На приграничные территории будут претендовать соседние страны, в частности, Польша, выразил уверенность Смирнов. Также он не исключил, что Запад будет пытаться заполучить полезные ископаемые Украины.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что несколько министров обороны стран НАТО во время встречи в Рамштайне огорчились из-за тяжелой ситуации на Украине. По его мнению, украинцы устали от конфликта.