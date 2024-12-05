Договор о стратегическом партнерстве России и КНДР вступил в силу

Обмен ратификационными грамотами о вступлении в силу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Корейской Народно-Демократической Республики прошел в Москве в минувшую среду, 4 декабря. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел.

В ведомстве уточнили, что в церемонии приняли участие заместитель главы внешнеполитического ведомства России Андрей Руденко и заместитель главы Министерства иностранных дел КНДР Ким Чжон Гю.

«В соответствии со статьей 22 Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой вступил в силу с 4 декабря 2024 года», — заявили в пресс-службе.

Копию документа разместили на официальном сайте нормативно-правовых актов. Из нее следует, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Корейской Народно-Демократической Республики является бессрочным. Соглашение предусматривает взаимную помощь в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению или окажется в состоянии войны.

Кроме того, Россия и КНДР укрепят тактическое и стратегическое взаимодействие для достижения глобальной стабильности, а также проведут совместную работу по противодействию дезинформации в международном пространстве.

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран в июне этого года по итогам переговоров в Пхеньяне. В начале ноября российский лидер подписал указ, ратифицирующий соглашение.