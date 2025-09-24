Додон: Санду готовит Молдавию к вступлению в конфликт на Украине

Председатель Партии социалистов Игорь Додон обвинил власти Молдавии в подготовке к вовлечению в военный конфликт на Украине. Об этом сообщило Omniapres.

«Если правящая Партия действия и солидарности останется у власти, то президента Майю Санду заставят напасть на Приднестровье вместе с Зеленским и открыть там второй фронт против России», — отметил Додон.

Он также обвинил Санду и ПДС в излишней милитаризации Молдавии. В качестве аргумента Додон привел строительство военной базы в Бачой, ввоз бронетранспортеров и организацию учений с НАТО.

Политик подчеркнул, что власти специально втягивают Молдавию в конфликт на Украине. По его словам, патриотический избирательный блок поддерживает укрепление нейтрального статуса республики.

Также Додон считает, что лидер Молдавии цепляется зубами за власть, используя внешнюю повестку, но у Санду нет шансов.