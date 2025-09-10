Додик попросил Лаврова помочь Республике Сербской в ООН

Президент Республики Сербской Милорад Додик обратился к главе МИД России Сергею Лаврову с просьбой помочь через ООН закрытию аппарата представителя в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта. Его слова привел ТАСС .

Додик обратил внимание, что структуру создали в качестве временно, но она действует уже три десятилетия.

«Я попросил министра через систему ООН помочь в том, чтобы удалось закрыть аппарат высокого представителя, который планировался просуществовать год, а остался на 30 лет», — сказал он.

Додик отмечал, что при усилении внешнего давления регион может объявить о независимости. Президент призвал чиновников Евросоюза к европейской ответственности и подчеркнул, что энтитет хочет диалога.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение суда БиГ оставить приговор против Додика в силе является политической атакой на сербский народ.