«Аморальная судебная практика». Вучич назвал приговор Додику атакой на весь сербский народ

Решение Апелляционного суда Боснии и Герцеговины оставить в силе приговор против президента Республики Сербской Милорада Додика является политической атакой на весь сербский народ. Об этом на заседании Совбеза Сербии заявил глава республики Александр Вучич, его слова привело издание Blic .

Вучич подчеркнул, что решение суда подготовили заранее, на него оказывали давление как международные представители, так и партии в Боснии и Герцеговине.

«Сербия не принимает эту аморальную, антицивилизационную и недемократическую судебную практику. После 2008 года это самый опасный момент для региона. Кто-то решил, что может игнорировать волю избирателей. Когда затрагиваются интересы нашего народа, мы не можем оставаться безучастными», — заявил он.

Прокуратура Боснии и Герцеговины в марте предписала Агентству по расследованиям и защите задержать Додика. Позднее он посетил День Победы 9 Мая в России.