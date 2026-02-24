Дочери принца Эндрю отказались с ним общаться после ареста

Дочери бывшего принца Эндрю, принцессы Беатрис и Евгения, отказались общаться с отцом после его ареста. Об этом сообщил журнал People со ссылкой на источник.

По данным издания, сестры считают отца предателем и хотят оградить своих детей от происходящего.

«Они собирают картину воедино и осознают, что ими, возможно, пользовались. <…> Они убиты горем, но отец остается отцом», — рассказал инсайдер.

Беатрис и Евгения поддерживали отношения с Эндрю даже после скандала с Джеффри Эпштейном. В декабре принцесса пригласила родителей на крестины дочери, а в январе каталась с отцом верхом у Виндзорского замка.

Эндрю арестовали 19 февраля. Его много лет обвиняли в связях с Эпштейном и сексуальном насилии над несовершеннолетними. В конце 2025 года он лишился титулов и покинул поместье Роял-Лодж. Вирджиния Робертс-Джуффре, заявлявшая об оргиях с принцем, умерла в апреле 2025-го.