«Добивались этого четыре года». Армения перестала считать себя братом России

Армения больше не является младшим братом России. Об этом RTVI заявил президент республики Ваагн Хачатурян.

По его словам, между государствами установились партнерские и равноправные отношения.

«С Россией сейчас другие отношения — партнерские. Отношение России к Армении — просто партнерское, а не так, как к старшему-младшему брату. Чего последние четыре года мы и добивались», — сказал Хачатурян.

Президент Армении признал, что страна зависит от России в экономическом плане. При этом он напомнил, что такие правила действуют для обеих сторон. Хачатурян призвал российскую сторону уважать решения республики в области дипломатии и торговли.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее допустил выход государства из ЕАЭС. Он назвал невозможным одновременное участие в экономическом союзе и Евросоюзе, поэтому пообещал принять решение, когда придет время.