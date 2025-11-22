«До разрыва сердца». Трамп озвучил альтернативу мирному плану для Зеленского

Трамп: если Зеленский откажется от мира, то может биться до разрыва сердца

Президент Украины Владимир Зеленский в случае отказа от мирного плана США может продолжать биться до разрыва своего сердца. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам у Белого дома, сообщило РИА «Новости» .

«Тогда он может продолжать сражаться до разрыва его маленького сердца», — сказал он.

Трамп подчеркнул, что предложение Вашингтона еще не окончательное, добавив, что украинского конфликта никогда бы не было, если бы у власти в США на тот момент находился именно он. План по урегулированию ситуации на Украине можно будет скорректировать.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее заявил, что план Трампа позволил Европе выбирать — выйти из тупика или продолжить и дальше финансировать Киев, приближая войну с Россией.