Трамп назвал новый мирный план по Украине неокончательным

Переданный Украине план урегулирования конфликта можно скорректировать. Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге у Белого дома, что это не окончательный вариант, сообщил CNN .

Журналисты спросили его, является ли предложенный Украине план окончательным. Трамп ответил отрицательно.

«Нет. Даже близко нет. <…> Мы хотели бы достичь мира. Это должно было произойти давно», — сказал президент.

Трамп в очередной раз заявил, что, будучи президентом, не допустил бы вооруженного столкновения между Россией и Украиной. На вопрос о том, что произойдет, если украинский президент Владимир Зеленский откажется от предложения, он ответил, что конфликт продолжится.

«И тогда он сможет продолжать бороться изо всех сил», — сказал республиканец.

Ранее стало известно, что Трамп не поверил Зеленскому. Он считает, что президент Украины блефует, пытаясь добиться лучших условий сделки.