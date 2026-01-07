До ядерной войны один шаг. Россию призвали ответить на действия американцев с Marinera

Военкор Коц призвал не оставлять без ответа высадку США на танкер Marinera

Захват российского танкера Marinera американскими военными может обернуться серьезными последствиями для всего мира. Об этом в своем телеграм-канале заявил военкор Александр Коц.

Он объяснил, что России нельзя оставлять высадку береговой охраны США на судно без ответа.

«Гневной отповедью МИД здесь не обойтись. Захват танкера не просто лишит нас крупнотоннажного судна. Последствия могут быть куда печальнее», — подчеркнул журналист.

По его словам, американский президент Дональд Трамп сейчас пребывает в эйфории, потому что ему удалось всего за одну ночь «поставить на колени» Венесуэлу. Коц добавил, что лидер США на кураже пытается развивать успех, потому сыплет угрозами в адрес Гренландии, Кубы, Колумбии, Ирана и России.

«Если американцы захватят наш корабль, а мы ограничимся риторикой о красных линиях, это убедит Трампа, что мы — это просто очень большая Венесуэла. Что Россией можно вертеть и так и этак — действенной ответки не будет», — сообщил он.

Военкор предположил, что Трамп начнет «борзеть» в вопросе Украины и будет ставить перед Россией заведомо невыполнимые условия по мирному урегулированию.

«И все закончится тем, что на линии боевого соприкосновения будет стоять американская армия. А в Черное море войдут носители Tomahawk. А там и до ядерной войны один шаг», — рассказал Коц.

Ранее глава Пентагона Питер Хегсет заявил, что США захватили российский танкер из-за блокады перевозок нефти из Венесуэлы. Российский Минтранс подтвердил потерю связи с судном и указал на незаконность действий американской стороны.