До 60 лет тюрьмы. США обвинили журналиста Саймса и его жену в нарушении санкций

Минюст США обвинил журналиста Саймса и его жену Анастасию в нарушении санкций

Правительство США обвинило политолога и ведущего Первого канала Дмитрия Саймса и его супругу Анастасию в нарушении американских санкций. Об этом сообщила пресс-служба Минюста Соединенных Штатов.

Там уточнили, что дело расследует ФБР. Если вина супругов будет доказана, каждого из них могут отправить в тюрьму на 60 лет.

По данным министерства, сейчас Саймс и его жена находятся в России.

Ранее правоохранители нагрянули с обыском в поместье Саймса в штате Виргиния. Агенты ФБР грузовиками вывозили вещи политолога, а после вернулись, чтобы повторно осмотреть дом.

По словам ведущего Первого канала, он не посещал Америку с 2022 года. Он также заявил, что в ФБР его не предупреждали об обыске в поместье.