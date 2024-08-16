Журналист Первого канала сообщил, что не ездил в США с 2022 года

Журналист Саймс заявил, что не был в США с 2022 года

Ведущий Первого канала Дмитрий Саймс заявил, что не был в США с 2022 года и что его не уведомляли об обыске в его поместье. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости» .

«Меня никто заранее не предупреждал об обыске. Я нахожусь в Москве и не был в США с октября 2022 года», — отметил он.

По словам Саймса, в его доме нет ничего связанного с нынешней жизнью и работой. Он также отметил, что не знает о том, что стал объектом расследования. Работник телеканала добавил, что планирует получить необходимую информацию об обыске.

Ранее издание Rappahannock News сообщило, что сотрудники ФБР проводят следственные действия в доме в Виргинии, который, предположительно, принадлежит Саймсу. Очевидцы рассказывали, что полиция вывезла на грузовиках из дома личные вещи хозяев, а затем снова вернулась для проведения обыска.