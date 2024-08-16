Агенты ФБР обыскали дом известного российского телеведущего

Саймс купил поместье Patria в Хантли на территории округа Раппаханнок в 2021 году за 1,63 миллиона долларов. Местный житель рассказал журналистам, что агенты ФБР приходили дважды — 13 и 15 августа. Сначала они вывезли на грузовиках вещи из дома политолога, затем вернулись и еще раз его осмотрели.

С 2018 года Саймс ведет ток-шоу «Большая игра» на Первом канале. До 2022 года он входил в руководство Центра национальных интересов и считался соратником республиканца Дональда Трампа на выборах 2016 года. RT сообщил, что в 2023 году политолог модерировал пленарное заседание ПМЭФ с участием президента России Владимира Путина.