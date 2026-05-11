Западные СМИ не пожелали замечать подтвержденные случаи коррупции на Украине. Такое мнение высказал глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X .

Так спецпредставитель президента РФ отреагировал на публикацию французского журнала L’Express. Издание рассказало о коррупции в окружении президента Украины Владимира Зеленского, на которую ранее указывала украинская пресса.

По мнению главы РФПИ, западные издания слишком долго обходили эту тему стороной, несмотря на уже появившиеся подтверждения.

«Западные СМИ очень медленно и неохотно открывают глаза на задокументированные случаи коррупции на Украине», — написал Дмитриев.

Ранее глава РФПИ допустил скорую отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Он связал такой сценарий с тяжелыми для лейбористов итогами местных выборов и охлаждением отношения к главе правительства со стороны партии и кабинета министров.