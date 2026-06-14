Власти Великобритании задержали танкер в Ла-Манше, чтобы отвлечь внимание граждан от проблем с мигрантами, нарушающими общественный порядок. Об этом написал глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х .

Британский премьер-министр Кир Стармер выпустил совместное с Минобороны заявление, в котором утверждается, что камерунский танкер Smyrtos, захваченный в проливе Ла-Манш, якобы принадлежит к так называемому российскому теневому флоту. Об этом сообщил ТАСС.

Судно стоит на якоре недалеко от острова Портленд в проливе Ла-Манш у побережья графства Дорсет на юго-западе страны.

Аналогичные действия против танкера Tagor предприняла Франция 31 мая.

В понедельник глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас заявила, что военным кораблям ЕС разрешили задерживать в Средиземном море иностранные суда по подозрению в перевозке российской нефти.