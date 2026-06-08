ЕС позволил военным кораблям в Средиземном море задерживать иностранные танкеры

Страны Евросоюза разрешили своим военным кораблям в Средиземном море — в рамках миссии IRINI — задерживать иностранные танкеры, которые, по подозрениям Брюсселя, перевозят российскую нефть и относятся к так называемому «теневому флоту». Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, ее процитировал ТАСС .

«Мы также будем обсуждать „теневой флот“. Наша операция IRINI изменила правила боевого применения и теперь начнет задерживать суда. Идея в том, чтобы использовать наилучшие практики, которые применяют разные страны [ЕС]», — сказала она журналистам по прибытии на неофициальную встречу министров обороны стран ЕС.

Каллас отметила, что ключевым мотивом этих мер станет «ограничение возможностей России по финансированию» специальной военной операции.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российские нефть и нефтепродукты уходят на экспорт без дисконта и даже с премией. При этом расходы на фрахт выросли из-за ситуации на Ближнем Востоке.