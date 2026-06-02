Посольство России потребовало от Парижа информацию о задержании Tagor

Французские власти попытались переписать нормы международного права под себя, оправдывая задержание танкера Tagor в Атлантическом океане. Париж так продемонстрировал европейский правовой нигилизм, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, чей комментарий опубликовали на сайте дипведомства.

Дипломат отметила, что 31 мая французские военные при поддержке британцев остановили в открытом море, причем более чем в 400 морских милях от побережья Бретани, танкер Tagor. Судно шло из порта Мурманск в Камерун практически без груза. Французы задержали его якобы из-за того, что оно несло «ложный» флаг.

«Заявления французских властей о том, что их действия якобы осуществлены в соответствии с нормами международного права, представляют собой очередной пример европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя», — подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что международное морское право позволяет военному кораблю остановить и только в строго ограниченных случаях досмотреть судно в открытом море. Французы же безосновательно оправдывают свои действия ссылкой на статью Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Российское посольство во Франции уже потребовало от Парижа предоставить информацию об обстоятельствах задержания, а также делает все, чтобы защитить граждан России из числа членов экипажа.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что задержание танкера граничит с международным пиратством. Российские власти считают действия французов и британцев незаконными.