Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выступил с призывом проверить деятельность Билла Гейтса в сфере вакцин после обнародования новых материалов по делу Джеффри Эпштейна.

В публикации в социальной сети X он заявил, что влияние предпринимателя на глобальную вакцинную политику осуществляется через его благотворительный фонд и фактический контроль над международными структурами, включая вакцинный альянс Gavi.

«Гейтс злоупотреблял этой ролью, блокируя безопасные вакцины, такие как „Спутник“», — написал Дмитриев.

По его словам, эта роль могла использоваться во вред, в том числе для блокирования альтернативных решений и продвижения препаратов, безопасность которых вызывает вопросы.

Ранее сообщалось, что Гейтс заразился венерическим заболеванием от «русских девушек», а затем попытался скрыть это от жены Мелинды и тайно пролечить ее антибиотиками.