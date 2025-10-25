Дмитриев привез в США конфеты с Путиным в качестве подарка

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев привез в Нью-Йорк конфеты с фотографией Владимира Путина. Дипломат написал об этом в Telegram-канале .

По его словам, он привез шоколадные конфеты в подарок в рамках диалога Россия — Соединенные Штаты. На упаковке лакомств разместили не только портрет Путина, но и его цитаты.

На конфетах можно найти фразы «границы России нигде не заканчиваются» и «если драка неизбежна, бить надо первым».

Ранее Дмитриев не стал обсуждать смягчение санкций во время переговоров с американским коллегой Стивеном Уиткоффом. Дипломат рассказал телеканалу Fox News, что хочет продолжить диалог об отношениях двух стран. В западной прессе Дмитриева назвали сторонником экономического сближения между США и Россией.

Дипломат также сообщил, что российская сторона открыта для обсуждения гарантий безопасности для Украины. Он добавил, что нельзя оставить без внимания и территориальный вопрос, связанный с русским населением, которое подверглось атакам со стороны украинских сил до конфликта.