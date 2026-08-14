Дмитриев назвал призыв к Хантеру Байдену раскрыть тайны об Украине настоявшимся

Призыв к сыну экс-президента США Джо Байдена Хантеру рассказать о коррупции и биолабораториях на Украине все еще актуален. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в соцсети X назвал эту тему настоявшейся.

Он сделал репост собственного твита от 12 июня. Дмитриев призывал Байдена-младшего раскрыть правду о коррупционных схемах его семьи на Украине, американских биолабораториях, значении лозунга «10% для большого парня» и нарушениях в компании Burisma, в совет директоров которой входил сын президента.

«Хорошо настоялось», — заявил глава РФПИ спустя два месяца.

Ранее ЦРУ рассекретило доклад о предполагаемых фактах коррупции со стороны Байденов. Демократ требовал отставки требовать отставки генпрокурора Украины, который изучал деятельность Burisma.