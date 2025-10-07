Байден просил ЦРУ скрыть данные о связях его семьи с Украиной

Бывший президент США Джо Байден вмешивался в отчеты о коррупции своей семьи на Украине. Об этом говорится в рассекреченном докладе ЦРУ, сообщили «Известия».

В документе указывалось, что украинские чиновники видели в действиях Байденов доказательство двойных стандартов США в вопросах коррупции и власти. В свое время распространение этого отчета остановил сам Байден.

Согласно обнародованной информации, во время визита Байдена в статусе вице-президента в Киев в декабре 2015 года первые лица Украины ждали от него обсуждения важных вопросов, которые так и не состоялись.

«Представители администрации президента Украины Петра Порошенко выразили недоумение и разочарование визитом вице-президента США в Киев», — говорится в документе ЦРУ.

В итоге они пришли к выводу, что Байден прибыл в Киев, чтобы выступить с общей публичной речью без намерения обсуждать существенные вопросы.

В тот же период политик стал требовать отставки генпрокурора Украины, который расследовал деятельность компании Burisma, где в совете директоров состоял его сын Хантер Байден.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что сын экс-президента США Хантер и его «преступная семейка» потеряли связь с реальностью.