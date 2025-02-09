Зацепило многих. Добыча газа прекратилась на одном из крупнейших украинских месторождений
Добыча газа прекратилась в поселке Водяное на Украине
В ночь на воскресенье, 9 февраля, газовая установка в поселке Водяное в Харьковской области Украины прекратила работу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
По версии прессы Украины, установку на газовом месторождении уничтожили беспилотники. Объект принадлежит концерну «Системоинженеринг», который с 2017 года входит в состав Burisma Holdings — ее владелец бывший украинский министр экологии Злочевский. Несколько лет назад в совет директоров этого холдинга также входил сын прошлого президента США Хантер Байден.
Газ добывали в Водяном не менее десяти лет. Теперь же компания потеряла все оборудование на этой точке. Предполагаемый взрыв на установке повредил общую взаимосвязанную систему газопроводов в регионе.
Это заблокировало работу и всех месторождений района. Украинские издания отметили, что авария серьезно усложнила и без того непростую ситуацию с газовыми запасами на Украине.
В субботу, 8 февраля, украинские власти согласились переправлять в Евросоюз газ из Азербайджана. Украина рассчитывает стать хабом этого энергоресурса и для США.