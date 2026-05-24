Дмитриев предупредил о катастрофических последствиях без мира на Ближнем Востоке

Отсутствие мира на Ближнем Востоке может привести к катастрофическим и необратимым последствиям. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X .

«Миру необходим мир, чтобы избежать катастрофического необратимого краха», — отметил Дмитриев.

Поводом для комментария стала публикация издания Financial Times, в которой изложили, что посредники в урегулировании конфликта вокруг Ирана считают возможным продление перемирия между США и Тегераном еще на 60 дней.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о том, что переговоры Вашингтона и Тегерана продвинулись вперед. По его словам, в ближайшие дни по этой теме могут появиться новые заявления.