Дмитриев предупредил ФРГ о скором ухудшении ситуации с промышленностью

Германии следует подготовиться к скорому ухудшению промышленного производства в стране из-за отказа от использования российского топлива. Об этом в соцсети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Немецкое промышленное производство находится в свободном падении из-за прекращения использования российских энергоносителей», — отметил он.

Дмитриев подчеркнул, что в скором времени положение Германии станет намного хуже. В качестве аргумента он прикрепил к посту график с информацией о показателях немецкого производства с 1993 по 2025 годы.

Ранее глава РФПИ допустил, что Соединенные Штаты снимут санкции на российскую нефть. Он уточнил, что стороны сейчас обсуждают этот вопрос. Таким образом Дмитриев прокомментировал слова главы американского Минфина Скотта Бессента о возможных ослаблениях ограничений.