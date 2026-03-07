Россия и США обсуждают ослабление санкций против российской нефти. Об этом спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев написал в соцсети X , комментируя заявление американского министра финансов.

Глава минфина США Скотт Бессент допустил возможность дальнейшего ослабления ограничений на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

«Обсуждаем это с США, в связи с тем, что уже очевидно разрушающее влияние западных санкций на мировую экономику», — отметил глава Российского фонда прямых инвестиций.

Ранее Сопредседатель оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель, выступая на предвыборном мероприятии в Ротвайле, заявила, что Германии пора начать переговоры с Россией о возобновлении поставок энергоносителей.