Ошибочные решения чиновников уже привели промышленность страны Европ к деиндустриализации, которая только усилится из-за грозящего Старому Свету энергетического цунами. Об этом на своей странице в социальной сети X написал специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

В качестве примера своих слов он привел обложку немецкой газеты Bild. Издание сообщило что прибыль производителя автомобилей Porsche в 2025 году упала на 98%. Это официальные данные головной компании Volkswagen Group.

В самом материале говорится, что после заработка 5,3 миллиарда евро в 2024 году прошлый год производитель дорогих машин закрыл с результатом в 90 миллионов в европейской валюте.

Причиной стало падение спроса на люксовые автомобили в Китае, американские импортные пошлины и тарифы, а также попытка производителя начать выпуск электромобилей в условиях замедления продаж этого сегмента во всем мире.

«Деиндустриализация Европы в одном показателе: прибыль Porsche упала на 98%. И это было еще до энергетического цунами, которое накроет ЕС. Неправильные решения в области энергетики приводят к негативным последствиям», — написал Дмитриев

В минувший понедельник специальный представитель президента России обратил внимание на резкий взлет цен на нефть, достигший сразу 115 долларов за баррель. На своей странице в социальной сети X он подчеркнул, что такая ситуация на топливном рынке подорвет позиции Евросоюза, стремящегося отказаться от покупок нефти и газа из России.