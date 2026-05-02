Дмитриев предрек Мерцу новые обвинения

Дмитриев: обвинения против Мерца будут накапливаться до исправления ошибок

Претензий к решениям канцлера ФРГ Фридриха Мерца станет больше, если он не изменит свой подход или не уйдет с должности, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X .

«Обвинения в неправильных решениях Мерца будут накапливаться до тех пор, пока он не научится исправлять свои ошибки или не покинет свой пост», — написал Дмитриев.

Поводом для комментария стали сообщения о выводе американских военных из Германии.

Ранее помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл сообщил, что глава Пентагона Пит Хегсет распорядился вывести из страны пять тысяч военнослужащих США. По его словам, этот процесс может занять от шести до 12 месяцев.