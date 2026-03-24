Дмитриев предрек аграрный кризис из-за закрытия Ормузского пролива

Дмитриев: закрытие Ормуза повлияло на рынок удобрений и грозит аграрным кризисом

Дестабилизации рынка удобрений на фоне закрытия Ормузского пролива может привести к возникновению сельскохозяйственного кризиса. Об этом в соцсети X заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Ормузский пролив и дестабилизация рынка удобрений. Сельскохозяйственный кризис на очереди», — написал он.

Так Дмитриев прокомментировал публикацию агентства S&P Global о влиянии ближневосточного конфликта на рынок удобрений.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что конфликт в Иране начал развиваться не по западному сценарию.

До этого на Западе перечислили четыре варианта, имеющиеся у президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке. Американский лидер может перейти к переговорам, вывести войска из региона, продолжить военные действия или же ударить по электростанциям и захватить острова Харк, эскалируя конфликт.