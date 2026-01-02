Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев посочувствовал европейцам, иронично отреагировав на обещание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен активнее работать в интересах Европы в 2026 году. Своим мнением он поделился в соцсети X .

«Бедные европейцы, поскольку Урсула обещает в 2026 году еще активнее работать над самоубийством западной цивилизации», — написал Дмитриев.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн назвал европейских лидеров и политиков поджигателями войны. Он также предрек Евросоюзу и НАТО тяжелые последствия из-за авантюры по присвоению замороженных активов России.

В конце 2025 года Дмитриев высмеял скандал с друзьями-коррупционерами украинского лидера Владимира Зеленского. Он связал новость, что НАБУ и САП у нардепа Юрия Киселя встроили в баллончик с освежителем воздуха «жучок» и поездку главы киевского режима в США, обыграв английское выражение to clean the air, которое переводится и как «очистить воздух», и как «разрядить атмосферу».