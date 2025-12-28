«Свежего воздуха». Дмитриев умело высмеял новый скандал с друзьями Зеленского

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал в Х очередной коррупционный скандал в окружении Владимира Зеленского. Поводом для иронии стала новость о том, что украинские антикоррупционные службы спрятали «жучок» в освежителе воздуха.

Речь идет об обысках, которые НАБУ и САП провели у депутата Верховной рады Юрия Киселя. Местные блогеры уверяли, что подслушивающее устройство эти структуры встроили в баллончик освежителя воздуха, который два года бесперебойно работал рядом с рабочим столом политика.

Дмитриев в своем посте связал эту деталь с визитом Зеленского в США. Он описал подписчикам ситуацию и упомянул освежитель воздуха.

«Сам Зеленский направляется в США на встречу с президентом Трампом, чтобы разрядить атмосферу», — завершил пост Кирилл Дмитриев.

Глава РФПИ сделал публикацию на английском языке, что позволило ему иронично обыграть выражение to clean the air. Оно означает одновременно и «очистить воздух», и «прояснить ситуацию», или «разрядить атмосферу».

Читатели поддержали Дмитриева в комментариях.

«Мы только что дали Украине 800 миллиардов долларов, чего еще он хочет? Украине нужно провести выборы и проголосовать за некоррумпированного политика!» — написала пользовательница под ником Sarah.

Еще один комментатор призвал к аресту украинского лидера.