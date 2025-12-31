Макговерн: восстановление отношений между Россией и США сильно ударит по НАТО

Евросоюз и НАТО уже ощутили последствия конфликта на Украине и налаживания отношений между Россией и США. Об этом заявил в эфире YouTube-канала бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

Он отметил, что в НАТО уже наблюдается развал, к тому же альянс не сможет существовать без Соединенных Штатов.

«Если Вашингтон хочет дружить с Москвой, что будет с поджигателями войны в Европе? <…> Кто-нибудь еще верит, что США выполнят статью пять и вступятся за Эстонию, если та спровоцирует конфликт с Россией?» — сказал эксперт.

Также Макговерн выдвинул версию, что из-за своей недальновидной политики Евросоюз и НАТО ждут тяжелые последствия после авантюры с попыткой присвоить российские замороженные активы.

Кроме того, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен скоро останется на обочине. По словам аналитика, скоро ее ждет импичмент.

Ранее в МИД России заявили, что европейские союзники Украины поддерживают эскалацию конфликта из-за финансовой выгоды. Только в 2025 году ЕС отправил Киеву шесть траншей на общую сумму 26,8 миллиарда евро.