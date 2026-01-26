Дмитриев посоветовал мэру Нью-Йорка поучиться уборке снега у Москвы

Дмитриев: мэру Нью-Йорка не помешал бы опыт Москвы по уборке улиц в снегопад

Мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани стоило бы поучиться у Москвы, как чистить улицы от снега. Об этом глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев написал в соцсети X .

По его словам, чистящий снег Мамдани — это, конечно, хорошая фотосессия, заслуживающая похвалы.

«„Теплота коллективизма“ в действии. Следующий шаг — возможно, стоит взять урок у Москвы, как действительно поддерживать чистоту улиц от снега», — подметил Дмитриев.

Мощная снежная буря, обрушившаяся на США, привела к тому, что в Нью-Йорке закрыли государственные школы. В стране снегопады, при которых появляются огромные сугробы, считаются стихийным бедствием.

До этого телеканал CNN сообщал, что в США погибли семь человек из-за аномальных морозов. Метеорологи предупредили американцев, что обильные снегопады накроют страну от восточного Техаса до Северной Каролины.