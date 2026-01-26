Это называется стихийным бедствием: занесенный снегом штат Нью-Йорк сняли на видео

Обрушившийся на восточное побережье США снегопад привел к закрытию государственных школ в штате Нью-Йорк. Проехать на автомобиле по засыпанным снегом дорогам американцы не могут. Об этом в комментарии 360.ru рассказала местная жительница Валентина.

Она подчеркнула, что снегопад продолжался целые сутки, появившиеся огромные сугробы для Восточного побережья США не свойственны.

«Мне такая погода очень нравится, а американцам очень сложно. Они не умеют ездить по снегу, у них нет зимней резины. Они не так подготовлены», — рассказала Валентина.

Собеседница 360.ru добавила, что в Соединенных Штатах подобные снегопады считаются стихийным бедствием, власти города и штата всегда предупреждают об этом жителей.

«Город очень готовился, штат готовился. Вот слой снега — это для Нью-Йорка многовато. Но у нас нерабочий день, и дети не учатся», — добавила Валентина.

На уборку улиц засыпанного снегом Нью-Йорка вышел мэр Зохран Мамдани. Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X похвалил деятельность американского градоначальника.

«„Теплота коллективизма“ в действии. Следующий шаг: возможно, стоит поучиться у Москвы тому, как действительно поддерживать улицы в чистоте от снега», — посоветовал он.

Пришедшие в США аномальные холода со снегопадами привели к гибели семи человек. Такие данные привел телеканал CNN. Журналисты уточнили, что в снежной буре скончались два жителя города Остин в Техасе, а также два жителя штата Луизиана. Тела трех замерзших насмерть бездомных нашли в Нью-Йорке.