Минимум семь человек умерли в США из-за аномальных морозов

В Соединенных Штатах минимум семь человек скончались из-за аномальных холодов. Об этом сообщил сайт телеканала CNN .

«По меньшей мере семь человек скончались в США на фоне самых холодных температур за зиму», — отметили журналисты.

Телеканала собрал информацию из некоторых штатов о погибших от непогоды. Мэр города Остин сообщил, что два человека скончались от переохлаждения из-за бури в прошедшие выходные. В Луизиане погибли еще два человека.

Метеорологи спрогнозировали обильный снегопад в регионе от Техаса до Северной Каролины. Чрезвычайное положение объявили в 21 штате, в Нью-Йорке в понедельник не будут работать государственные школы.

В субботу утром в Нью-Йорке обнаружили тела трех человек. Они были бездомными и замерзли насмерть, температура в городе опустилась до −12 градусов. Социальные службы обязали принимать всех нуждающихся, в штате объявили чрезвычайное положение.