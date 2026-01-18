Дмитриев посоветовал Каллас писать посты в X без алкоголя

Глава РФПИ Дмитриев: Каллас не стоит пить перед тем, как писать посты в X

Главе европейской дипломатии Кае Каллас не следует выпивать перед написанием постов в социальных сетях. Об этом на странице в X заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Дорогая Кая, лучше не пить перед написанием постов. Угрожать США тем, что они „станут беднее“, — не демонстрация силы, о которой вы думаете», — отметил он.

Таким образом Дмитриев отреагировал на заявление Каллас, что текущее положение вещей в мире побуждает начать употреблять алкоголь.

Также Каллас заявила, что пошлины из-за Гренландии спровоцируют убытки США и ЕС и отвлекут внимание НАТО от помощи Украине.

Президент США Дональд Трамп днем ранее объявил о решении повысить пошлины против Финляндии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Франции, Дании, Швеции и Норвегии из-за их категоричной позиции по решению Белого дома аннексировать Гренландию.

На этом фоне в немецком бундестаге призвали вывести американских военных из страны.