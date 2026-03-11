Дмитриев пошутил про Ормузский пролив каламбуром про минирование и добычу

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев каламбуром отреагировал на новость о возможном минировании Ираном Ормузского пролива. В соцсети X он пошутил, как это повлияет на нефтяные цены.

«А теперь „надбавка за добычу полезных ископаемых“ к цене нефти», — написал он на английском языке.

Дмитриев использовал слово mining, которое можно перевести и как «минирование», и как «добычу полезных ископаемых».

До этого в США сообщили, что американская разведка якобы получила сведения о минировании иранцами судоходных путей в Ормузском проливе.

Ранее Дмитриев предрек энергетическое цунами, которое накроет Евросоюз из-за ошибочных решений чиновников. Еще раньше они привели европейскую промышленность к деиндустриализации.