В Ормузском заливе заметили иранские суда для минирования

Американская разведка узнала о планах Ирана заминировать Ормузский пролив. В акватории обнаружили предназначенные для этого иранские суда, сообщил телеканал CBS News в соцсети X .

В Ормузский пролив вышли небольшие иранские суда, способные нести от двух до трех мин. Использовались ли они, неизвестно, как и то, каким запасом взрывчатки обладает Иран.

Появление этих судов стало одним из подтверждений планов иранских военных. Американская разведка некоторое время начала получать данные о подготовке к минированию судоходных путей.

Через узкий судоходный коридор между Ираном и Оманом, которым является Ормузский пролив, проходят примерно 20% мирового объема поставок сырой нефти. Ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, якобы американские военные сопроводили по нему танкер, но потом удалил свой твит.