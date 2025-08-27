Глава РФПИ обратился к США видео с ослами

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев призвал США к диалогу необычным способом — видео с ослами. Публикацию он разместил в социальной сети X .

Дмитриев репостнул на страницу видеоролик с ослами, которые перелезают через забор. Два осла смирно перепрыгивают ограждение, а последний ломает его.

«Третий осел понял разницу — не преодолевать барьеры, а устранять их. Давайте уберем препятствия и построим между США и Россией отношения, которые принесут пользу миру», — подписал видео Дмитриев.

До этого Дмитриев опубликовал в Instagram* фотографию американского президента Дональда Трампа, который говорит с российским лидером Владимиром Путиным по телефону. Пост сопроводила известная песня Татьяны Куртуковой «Матушка».

Ранее Дмитриев заявил о панике у сторонников конфликта на Украине.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.