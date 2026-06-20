Сегодня 05:01 Мэр Манчестера стал звездой британской политики. Как Энди Бернхэм пошатнул кресло Стармера Политолог Сипров: Стармер уйдет в сентябре, но следующий премьер будет хуже 0 0 0 Фото: Ioannis Alexopoulos./Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Разгромная победа мэра Манхэттена Энди Бернхэма на дополнительных выборах в парламент Великобритании усилила борьбу за лидерство в Лейбористской партии и пошатнула позиции действующего премьер-министра Кира Стармера. Главой правительства недовольны не только простые жители, но и его однопартийцы. Кто такой Энди Бернхэм и каковы его шансы стать новым премьером, узнал 360.ru.

Как Энди Бернхэм победил на выборах

Дополнительные выборы в Палату общин прошли в четверг, 18 июня, в округе Мейкерфилд после того как депутат-лейборист Джош Саймонс добровольно ушел в отставку, чтобы дать дорогу Энди Бернхэму. Без мандата претендовать на пост лидера партии и премьер-министра политик не мог.

Результаты кандидата от лейбористов оказались разгромными. Бернхэм получил 55% голосов избирателей против 34,5% у своего главного конкурента — представителя Reform UK Найджела Фараджа, который рассчитывал на победу после успеха на муниципальных выборах в начале мая.

Фото: Ioannis Alexopoulos./Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Весеннее поражение стало еще одним гвоздем в крышку гроба политического будущего Кира Стармера, которым однопартийцы не довольны уже давно. За последние месяцы глава правительства Великобритании попал в целую серию скандалов, начиная от назначения послом в США фигуранта списков из дела Джеффри Эпштейна, заканчивая проводимой им политикой, которая привела к целой серии отставок министров.

Самой громкой стал уход главы Минобороны Джона Хили. В публичном письме Стармеру он заявил, что не верит в его обещания увеличить расходы бюджета до 3% ВВП к 2029 году, подчеркивая, что даже к следующему десятилетию военные получат лишь незначительное увеличение средств. На этом фоне почти сотня депутатов-лейбористов призвала премьер-министра сложить полномочия, но вцепившийся в Даунинг-стрит Стармер отказался.

Фото: Martyn Wheatley / i-Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Победу Бернхэма на дополнительных выборах в Палату общин партия встретила с восторгом. Депутат Луиза Хей в комментарии The Guardian заявила, что рассчитывает на благоразумие Стармера и его согласие на передачу полномочий. «Партия находится в экзистенциальном кризисе и так продолжаться не может. К сожалению, после муниципальных выборов премьер-министр посчитал, что ничего не изменилось. Энди продемонстрировал, какие перемены может принести Лейбористская партия», — сказала она. Бернхэм оказался популярным не только среди однопартийцев, но и простых жителей. По данным опросов компании YouGov, он занял первое место среди всех политических деятелей страны. Стармер находится на 21-й позиции.

Кто такой Энди Бернхэм

Уроженцу пригорода Ливерпуля Энди Бернхэму 56 лет. Его детство прошло в деревне Кулчет, где он окончил католическую школу, а после поступил в Кембриджский университет. Там он изучал английскую литературу. По его словам, в Лейбористскую партию он вступил в 15 лет. После получения диплома он несколько лет работал журналистом, а после окончательно ушел в политику.

Фото: Joel Goodman/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В 2001 году он впервые стал депутатом Палаты общин и работал в правительствах премьер-министров Тони Блэра и Гордона Брауна. Пост мэра Манчестера он занял в 2017 году и еще дважды переизбирался с рекордным результатом. Во время пандемии коронавирусной инфекции Бернхэм получил прозвище Король Севера, когда публично выступил против ограничений, введенных консервативным правительством.

«Манчестеризм» для всей Великобритании

Свою политическую программу Бернхэм видит в распространении практик, обеспечивших Манчестеру быстрый экономический подъем. Агентство Reuters назвало их «манчестеризмом». Основная программа заключается в идее передачи и денег регионам и отмене контроля Лондона за расходами на инфраструктуру и налогообложением, которое уже привело к росту неравенства между жизнью в столице и провинциях. Бернхэм подчеркнул, что управлять жильем, коммунальными услугами, образованием и транспортом должны местные власти без оглядки, что скажет Лондон.

Фото: Joel Goodman/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Во время работы в Манчестере он добился перевода автобусных маршрутов под общественный контроль с фиксированным тарифом в два фунта. Политик отмечал, что годы приватизации и дерегулирования лишили власти контроля за расходами и услугам и привели к неэффективности. В качестве примера он привел нехватку социального жилья, из-за которого государство тратит огромные суммы на пособия арендодателям. Бернхэм поддержал ужесточение миграционной политики, которое правительство ввело в последние месяцы. Но при этом он подчеркнул, что иностранцы, уже находящиеся в стране, должны иметь право на работу, чтобы обеспечивать себя самостоятельно.

Как Бернхэм может стать премьер-министром Великобритании

Чтобы сместить Стармера с поста премьер-министра, Бернхэму необходимо получить подписи 20% депутатов-лейбористов в Палате общин. Это 81 человек. Источник газеты The Guardian заявил, что его поддерживает даже большее число парламентариев. После этого проходят внутрипартийные выборы, в которых принимают участие как депутаты, так и рядовые члены, а также присоединенные к ним члены профсоюзов. Голосование проходит не совсем обычным способом. Участники не ставят галочку напротив одного имени, а ранжируют кандидатов по степени предпочтения. Это похоже на составление рейтинга: сначала человек отмечает своего главного фаворита, потом — запасного, затем следующего. Если первый кандидат выбывает, его голос автоматически переходит к тому, кого избиратель поставил следующим.

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa / www.globallookpress.com

Источники Financial Times из Национального исполнительного комитета Лейбористской партии заявили, что вся процедура займет не менее трех месяцев. Это означает, что до конца сентября, когда запланирована партийная конференция, партия может получить нового лидера. После этого король поручит ему собрать новое правительство и он станет новым премьер-министром. Стармер объявил, что намерен участвовать в предвыборной гонке, какими бы не были его шансы. Источники The Times сообщили, что члены правительства потребовали от него представить график отставки с последующей передачей полномочий. По словам собеседников журналистов, министры подчеркнули, что его время прошло. Прямого прецедента смены лидера лейбористов под давлением депутатов в 126-летней истории партии еще не было. Единственный, кто оказывался в такой же ситуации, был Тони Блэр, но он добровольно ушел в отставку, не дожидаясь запуска процедуры. Сторонники Бернхэма рассчитывают на похожий сценарий и сознательно не форсируют формальный вызов, предпочитая, чтобы Стармер объявил об уходе сам.

Покинет ли Стармер Даунинг-стрит

Кризис британского правительства с учетом массового ухода министров поставил под угрозу дальнейшее правление Кира Стамера. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог Вадим Сипров.

Он напомнил, что свои посты уже оставили министры, курирующие социальный блок и здравоохранение, а также министр обороны Джон Хили. Хотя обычно руководители военных ведомств оставляют посты только в случае проигрыша правящей партии на выборах.

Фото: Martyn Wheatley / i-Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Политолог не исключил, что Стармер, несмотря на все свое упрямство, может повторить судьбу своего предшественника Бориса Джонсона, который также упирался до последнего, но после беседы со статусным функционером Консервативной партии покинул резиденцию на Даунинг-стрит за несколько часов. «Примерно то же самое может произойти со Стармером просто в любой момент. Тем более, когда организованная Великобританией волна гибридной атаки на Россию провалилась», — заявил Сипров. Он пояснил, что имеет в виду ситуацию с фрегатом «Адмирал Григорович», который не поддался на провокацию британской яхты в проливе Ла-Манш и открыл предупредительный огонь. «„Адмирал Григорович“ уже не в первый раз утирает британцам нос. В первый раз он провел группу российских танкеров. Британцы даже какое-то военное судно вывели, но пойти на какие-то серьезные действия не решились», — напомнил собеседник 360.ru. В ситуации, когда глава правительства ведет агрессивную риторику с ядерной державой и тратит огромные средства на поддержку Украины, но не добивается ровным счетом ничего, шансов удержаться на своем посту у него немного. «Планировщики этой самой гибридной войны зададут Киру Стармеру целый ряд очень неудобных вопросов, а ситуация с нашим фрегатом станет катализатором его скорейшей отставки», — спрогнозировал Сипров. Политолог добавил, что Великобритания получит нового премьер-министра уже к началу сентября.

Почему с уходом Стармера ничего не изменится

Премьер-министры Великобритании за последние несколько лет превратились из политиков в технических исполнителей, заявил Сипров. Он подчеркнул, что людей масштаба Уинстона Черчилля или Ллойда Джорджа в современной британской политике нет. «Нет запроса на самостоятельных, думающих, инициативных политических лидеров. Само качество управления на Западе очень резко упало, о чем в своих последних интервью говорил [бывший госсекретарь США] Генри Киссинджер. Стармер просто один из череды технических премьеров Великобритании», — пояснил эксперт. Он напомнил, что его предшественники Лиз Трасс, ставшая рекордсменом по краткости срока на посту главы правительства, и Риши Сунак тоже не оставили никакого следа в истории.

«То же самое можно сказать и о Борисе Джонсоне, который исполнял роль политического клоуна. Находился под управлением своего патрона [члена Палаты лордов] Дэвида Кэмерона», — заявил Сипров.

Стармер попал на Даунинг-стрит из-за серьезного политического кризиса Консервативной партии, но сейчас сам оказался в такой же ситуации, что показали муниципальные лидеры, где лейбористы сильно уступили партии Reform UK Найджела Фараджа.

Фото: Tom Bowles/XinHua

По мнению эксперта, это общий кризис всех западных стран, которые долгое время продвигали концепцию инклюзивного капитализма. Эта идея оказалась провальной и сейчас постепенно они от нее отказываются. «Сама система не может сейчас воспроизвести действительно эффективного политика. Поэтому следующий премьер, который придет после Стармера, будет еще хуже, кем бы он ни был. Мы просто получим очередную говорящую голову», — подытожил Сипров.