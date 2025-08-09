Дмитриев обратил внимание на важную деталь во встрече Путина и Трампа

Дмитриев: Путин и Трамп на Аляске встретятся на Успение Богородицы

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, также спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с другими странами, заметил, что запланированная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске совпадает с православным праздником Успения Пресвятой Богородицы. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X .

В Америке Православная церковь отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы 15 августа, а в Русской православной церкви этот день приходится на 28 августа.

«Саммит Путина и Трампа 15 августа выпадает на Успение (в католичестве Вознесение) — день, посвященный мирному „упокоению“ Марии. Православная церковь на Аляске имеет русские корни. Какой бы ни была ваша вера, этот праздник направлен на милосердие и примирение, выбирайте диалог, выбирайте мир», — отметил Дмитриев.

Ранее Трамп рассказал, что рассчитывает встретиться Путиным на Аляске. Встречу с российским лидером американский политик охарактеризовал как «долгожданную».

Как сообщало издание Axios, Путин может подписать мирное соглашение с Украиной, если та уступит «всю территорию Луганской и Донецкой областей». Украинское руководство беспокоится из-за предстоящей встречи Путина и Трампа.