Дмитриев объяснил слова Трампа по Украине

Дмитриев: Трамп дал понять, что для США Украина не имеет стратегической ценности

Высказывания президента США Дональда Трампа свидетельствуют о том, что Украина не имеет стратегической ценности для Штатов. Такое заявление в соцсети Х сделал спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Президент Трамп, по сути, говорит, что Украина не имеет стратегического значения для США», — написал чиновник в посте.

Трамп ранее не раз заявлял, что США нет необходимости работать с Европой и Украиной, так как конфликт разгорелся за тысячи миль от американской территории.

Также американский лидер признал, что Владимир Зеленский осложняет урегулирование украинского конфликта, и ему проще договариваться с российским коллегой Владимиром Путиным.

На встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, которая прошла в Белом доме 3 марта, Трамп выразил уверенность, что Россия одержит победу в конфликте с Украиной. Об этом написала газета Financial Times.