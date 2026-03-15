Трамп признал, что Зеленский осложняет урегулирование по Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский осложняет урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью каналу NBC .

По словам президента США, ему куда проще договариваться с президентом России Владимиром Путиным.

«Гораздо сложнее вести дела [с Зеленским]», — сказал Трамп.

Он добавил, что его удивило нежелание главы киевского режима заключить сделку по мирному урегулированию кризиса.

Ранее стало известно, что Зеленский пожаловался на Соединенные Штаты из-за переноса трехсторонних переговоров. Он отметил, что представители Киева были готовы ехать в Турцию в обозначенные даты.